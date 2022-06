Luxemburg : Trotz wachsender Preise an den Zapfsäulen keine weitere Unterstützung in Sicht

LUXEMBURG – In der Chambre wurde am heutigen Dienstag abermals über die steigenden Kraftstoffpreise debattiert. Zum Ärgernis vieler, hat die Regierung weitere zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen.

Die immer weiter steigenden Preise an den Zapfsäulen sorgen bei vielen Bürgern für Unmut. Vincent Lescaut

«Es ist nicht der Zeitpunkt für solche Entscheidungen», antwortet Finanzministerin Yuriko Backes am Dienstag auf Forderungen nach neuen Maßnahmen angesichts der Inflation. In einer Aktuellen Stunde in der Abgeordnetenkammer hatte Gilles Roth (CSV) die Regierung aufgefordert, «die Menschen in Not zu unterstützen, anstatt ideologische Politik zu betreiben». Seinen Berechnungen zufolge «zahlt ein Autofahrer, der täglich 80 km zur Arbeit fährt, über 100 Euro mehr im Monat als im letzten Jahr».

Der CSV schlug vor, die Senkung des Kraftstoffpreises um 7,5 Cent bis Ende September (statt Juli) zu verlängern, die Energieprämie zu erhöhen und die Steuern und auf Benzin und Diesel «auf das europäische Minimum» zu senken. Forderungen, die zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen wurden. Yuriko Backes warnte vor dem «Risiko, das Defizit zu vergrößern» und erinnerte an die Kosten der in den letzten Monaten bereits getroffenen Maßnahmen. «Die Steuergutschrift für Energie wird in Kraft treten und die Senkung der Kraftstoffpreise ablösen», so Backes.

Keine Senkung des Tempolimits auf Autobahnen

Der Vorschlag von Fred Keup (ADR), die Besteuerung von Erdölprodukten zu senken, wurde ebenfalls abgelehnt, da dies «eine wichtige Quelle für die Finanzierung unseres Sozialsystems» darstelle. Sie verwies auch auf den Umweltschutz: «Es wäre kontraproduktiv, die CO2-Steuer abzuschaffen». Die Regierung bleibt also auf ihrem gewohnten Kurs und geht nicht auf die Forderung von Sven Clement (PPLU) nach «selektiveren Maßnahmen» ein, schließt aber gleichzeitig Verhandlungen in den kommenden Monaten nicht aus. Energieminister, Claude Turmes sprach von Energieeinsparungen: «Einige öffentliche Gebäude haben ihren Verbrauch bereits um 20 Prozent gesenkt und wir arbeiten mit der Industrie zusammen, um in die gleiche Richtung zu gehen».

Auch auf den Vorschlag von Myriam Cecchetti (déi Lénk), die Geschwindigkeit auf Autobahnen weiter zu begrenzen, reagierte der grüne Minister verhalten, da er den ersehnten Effekt nur bei einer einheitlichen europäischen Regelung für eintretbar hält.