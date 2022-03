Luxemburger Nationalspieler – Troyes entlässt Gerson Rodrigues

Gerson Rodrigues spielt nicht mehr für Troyes in der Ligue 1.

Vor dem Rechtsausschuss der französischen Profifußball-Liga (LFP) konnte keine Einigung zwischen den beiden Parteien erzielt werden Rodrigues kam im Sommer auf Leihbasis von Dynamo Kiew und bestritt in dieser Saison zwölf Spiele in der Ligue 1 (ein Tor, eine Vorlage). Er war bereits im Dezember aus disziplinarischen Gründen für vier Spiele aussortiert worden, so die französische Sporttageszeitung Estac. Sein letztes Spiel für Troyes hatte er Ende Januar gegen Angers bestritten.