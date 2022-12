Georgia, USA: True-Crime-Podcast befreit zwei Männer nach 25 Jahren aus dem Gefängnis

Darrell Lee Clark (r.) kam am Donnerstag nach 25 Jahren aus dem Gefängnis.

«Ich hätte nie gedacht, dass ich mehr als die Hälfte meines Lebens im Gefängnis verbringen werde, vor allem nicht für etwas, das ich nicht getan habe», sagte Lee Clark zu News.com.au , als er und Cain Joshua Storey am Donnerstag in die Freiheit entlassen wurden.

Bester Freund kam bei «Russischem Roulette» ums Leben

Am 18. Oktober 1996 hielt sich der damals 15-jährige Brian Bowling zusammen mit seinem besten Freund Cain Joshua Storey im Wohnwagen von dessen Eltern in Rome, im US-Bundesstaat Georgia, auf. Laut dem australischen Newsportal spielten dort Clark, Storey und Bowling zusammen mit einer geladenen Waffe «Russisches Roulette». Bowling drückte dabei den Abzug der Waffe ab, wobei ihn eine Kugel tödlich verletzte. So soll Storey später die Ereignisse gegenüber der Polizei dargestellt haben.