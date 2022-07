Trotz Sanktionen : Trüffelpasta in Venedig – russische Oligarchen-Tochter protzt mit Luxus-Ferien

Das Instagram-Profil von Sonja Plotnikowa zeigt ein Leben in Saus und Braus: Die russische Oligarchen-Tochter zeigt, wie sie in Venedig Trüffelpasta schlemmt. In Wien posiert sie in einer Pferdekutsche mit einer Christian Dior Tasche. Mit dabei ist ihr Papi, Wladimir Plotnikow, ein Vertrauter von Wladimir Putin (69). Der russische Politiker steht seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine auf der Sanktionen-Liste der EU. Er dürfte gar nicht einreisen. Auch sein Vermögen in der EU sollte eingefroren sein. Das sagt der Experte Volker Boehme-Nessler, Professor für Europarecht an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, gegenüber «T-Online». Der Duma-Politiker hätte von der Polizei angehalten werden müssen. «Das kann eine Panne sein, Nachlässigkeit – oder Korruption», sagt er. Auch ein gefälschter Pass sei möglich.