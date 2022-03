US-Einsatz im Mittleren Osten : Trump bestätigt den Tod von Bin Ladens Sohn

Kurz nach dem Jahrestag der Anschläge vom 11. September hat US-Präsident Trump den Tod von al-Qaida-Chef Osama bin Ladens Sohn Hamza bekannt gegeben.

Die USA haben den Tod eines Sohnes des früheren al-Qaida-Chefs Osama bin Laden bekanntgegeben. Hamza bin Laden sei bei einem Anti-Terror-Einsatz der USA in der Region Afghanistan/Pakistan getötet worden, hieß es in einer Erklärung des Präsidialamts in Washington.