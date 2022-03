Ukraine-Konflikt : Trump bezeichnet Putins Vorgehen als «genial»

Wäre Donald Trump noch Präsident der USA, dann wäre es nicht zu der Eskalation gekommen, wie wir sie derzeit erleben. Darüber hinaus lobt er Staatspräsident Putin.

«Genial», «smart», «ausgebufft»: Mit einem ungewöhnlichen Lob für das Vorgehen des russischen Staatschefs Wladimir Putin gegen die Ukraine hat der frühere US-Präsident Donald Trump für Aufsehen gesorgt. Als «genial» bezeichnete Trump am Dienstag in einem Radiointerview Putins Ankündigung, die Separatistengebiete in der Ostukraine anzuerkennen und Soldaten in die Region zu entsenden. Der russische Präsident sei «smart» und «ausgebufft».