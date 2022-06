Untersuchungsausschuss : «Trump hat Demonstranten zum Sturm aufs Capitol angestachelt»

Im Vorfeld der Anhörung hat der ehemalige Präsident die Ausschreitungen noch als «größte Bewegung» in der Geschichte der USA bezeichnet. Am Donnerstagabend (Ortszeit) hat der Untersuchungsausschuss entschieden – Trump hat die Grundlage für die Krawalle geliefert.

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des US-Capitols sieht die Verantwortung für die Ereignisse am 6. Januar 2021 bei Trump. Dieser habe die Demonstranten zu den Ausschreitungen «angestachelt», sagte der Ausschussvorsitzende Bennie Thompson bei der Vorstellung der ersten Ermittlungsergebnisse am Donnerstag. Die Capitol-Erstürmung sei «der Höhepunkt eines Putschversuchs» gewesen.

Unmittelbar vor Beginn der öffentlichen Anhörungen im Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des US-Capitol am 6. Januar 2021 hat der frühere US-Präsident Donald Trump die Ausschreitungen als «die größte Bewegung» in der Geschichte der USA bezeichnet. Am 6. Januar 2021 hatten Hunderte radikale Trump-Anhänger das Capitol erstürmt, als dort der Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl vom November 2020 zertifiziert werden sollte. Der Sturm auf den Sitz des Kongresses mit fünf Toten sorgte weltweit für Entsetzen und gilt als schwarzer Tag in der Geschichte der US-Demokratie.