Robert De Niro : «Trump ist egal, wie viele Leute sterben»

Der Hollywoodstar berichtet aus dem Lockdown in New York und ist fassungslos, wie die Trump-Regierung die Corona-Krise handhabt. Es stört ihn, dass «niemand etwas sagt».

Als Fan des US-Präsidenten kann man Hollywoodstar Robert De Niro sicher nicht bezeichnen. Der 76-Jährige zerreißt Donald Trump nur zu gerne öffentlich. Doch so fassungslos und traurig hat man ihn selten gesehen. Aus New York berichtet er der BBC aus dem Lockdown und davon, wie merkwürdig es sei, New York als Geisterstadt zu erleben. «Es ist surreal. Aber dann sieht man, dass auch andere Teile der Welt, andere große und großartige Städte in der gleichen Lage sind. Es ist wie ein Science-Fiction-Film, aber es ist real.»

Auf die Frage der BBC-Moderatorin, was er vom Corona-Krisenmanagement halte, lobt De Niro die Leistungen von Gouverneur Andrew Cuomo im Bundesstaat New York. «Er tat, was Trump hätte tun sollen, aber der hat ja keine Ahnung, wie er das machen soll. Es ist beängstigend. Alle sind verwirrt und fassungslos darüber, was dieser Typ anrichtet.» Was ihn am meisten störe: «Niemand kann etwas tun, niemand sagt etwas. Nicht einmal im Fernsehen wird Trump stärker widersprochen.»

Trump «verabscheut» seine Wähler

Trump, den er als «Wahnsinnigen» bezeichnet, gehe es nur um die Wiederwahl: «Es ist widerlich: Er will nur wiedergewählt werden. Es ist ihm egal, wie viele Leute sterben.»

Die BBC-Journalistin wendet ein, dass Trumps Wählerschaft dies kaum so sehe und ihn im Herbst wiederwählen werde. «Aber ihm sind diese Leute egal. Und die Leute, von denen er vorgibt, dass sie ihm wichtig sind, verabscheut er am meisten. Er könnte sich nicht weniger um sie scheren. Sie mögen sich das zwar einreden und sich etwas vormachen, aber sie sind ihm egal.»

«In was für einer Welt leben wir eigentlich»

Es sei eine «sehr, sehr, sehr schwierige Zeit», sagt gebürtige New Yorker und zweifache Oscar-Gewinner. «Viele fragen sich, in was für einer Welt wir eigentlich leben.»

Mit rund 27.000 Toten ist New York laut der Johns-Hopkins-Universität der am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Bundesstaat in den USA. Insgesamt hat der Virus in den USA bislang über 81.000 Corona-Tote gefordert.