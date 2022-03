Stars am «Women's March» : Trump macht das junge Hollywood politisch

Am Samstag haben Frauen weltweit gegen den neuen US-Präsidenten protestiert. Besonders auffällig: Viele junge Stars haben an der Demo teilgenommen.

Menschen auf der ganzen Welt gingen gestern auf die Straße um am «Women's March» mitzumachen und gegen den neuen US-Präsidenten Donald Trump (70) zu protestieren. Die Demonstranten trugen pinkfarbene «Pussyhats». Diese Mützen sollen auf die sexistischen Äußerungen Trumps anspielen. Auch Protestschilder, die Aufschriften wie «Nimm deine Finger von mir» oder «Steh auf, liebe, leiste Widerstand» prägten die Bilder von dem Demos.

Bei den Protest-Märschen in den amerikanischen Großstädten Washington, New York und Los Angeles fiel auf: Eine Menge prominenter Persönlichkeiten mischten sich unter die Demonstranten – und exponierten sich mit klaren Stellungnahmen.

«Wir sind stärker als Hass, Ignoranz, Sexismus und Rassismus»

Nicht nur gestandenen Größen wie Madonna (58), Cher (70) und Jane Fonda (79) war es ein Anliegen an der Protest-Aktion teilzunehmen. Auch viele Jungstars engagierten sich für Frauenrechte.

Sängerin Ariana Grande (23) etwa teilte auf Instagram ein Bild von sich an der Demonstration und schrieb dazu: «Wir sind so viel stärker und lauter als Hass, Ignoranz, Sexismus, Rassismus. Ich bin so stolz und inspiriert von all den Menschen, die heute mitgelaufen sind.»

Auch Model Emily Ratajkowski (25) äußerte ihre Meinung. «Heute war ein wichtiger Tag. Doch Morgen und die Tage danach werden wichtiger sein. Es ist Zeit nicht nur für Dinge generell einzustehen, sondern auch politisch aktiv zu werden.»

