New York : Trump-Maschine rutscht von der Landebahn

Das Flugzeug mit Donald Trumps Vize Mike Pence an Bord machte bei der Landung in New York eine Vollbremsung. Alle Passagiere verließen die Maschine unverletzt.

Der republikanische US-Vizepräsidentschaftskandidat Mike Pence ist bei einer missglückten Landung seiner Maschine auf dem New Yorker Flughafen LaGuardia mit dem Schrecken davongekommen. Das Flugzeug sei dort am Donnerstagabend bei stürmischem Regen von der Rollbahn gerutscht, berichtete Pence vor Reportern.

Er sei aber wohlauf, niemand an Bord scheine sich verletzt zu haben. Die Flughafenverwaltung bestätigte den Vorfall später. Niemand sei zu Schaden gekommen, ein Feuer habe es auch nicht gegeben.

Die Beoing 737 der Eastern Airlines legte eine unsanfte Landung hin: Der Pilot machte eine Vollbremsung, die Fahrgäste konnten den Geruch von brennendem Gummi riechen. Die Maschine beschädigte zwei Asphaltpisten, ehe sie auf einem Grasstück zum Stehen kam. «Wir können Schlamm auf den Vorderfenstern sehen», meldete ein gefasst wirkender Pence eine Minute später aus der Pressekabine. Die etwa 40 Passagiere, darunter der Vizekandidat, wurden über die Hintertür der Maschine in Sicherheit gebracht.

CNN-Produzentin berichtet

Eine Produzentin von CNN, die mit im Flugzeug war, berichtete in ihrem Sender von der Landung. «Wir haben gespürt, wie das Flugzeug von der Landebahn glitt, und dann gab es einen sehr abrupten Halt», sagte Elizabeth Landers. Der Stopp auf der Wiese habe Gras und Erde aufgewirbelt.

Präsidentschaftskandidat Donald Trump sagte vor Reportern über den Vorfall, Pence sei fast in «großer, großer Gefahr» gewesen. Er habe seinem Vizekandidaten telefoniert. Allen gehe es gut.

Erleichtert über das glimpfliche Ende zeigte sich auch Wahlkampfgegnerin Hillary Clinton: Sie sei froh, dass Pence und seine Begleiter wohlauf seien, schrieb die Präsidentschaftskandidatin auf Twitter.

Pence war laut seinem Sprecher Marc Lotter für eine Spendengala nach New York gereist.