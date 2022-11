Pence verlangt Entschuldigung : Trump nach Dinner mit Kanye West und Antisemiten in Erklärungsnot

Ein Abendessen auf Trumps Anwesen Mar-a-Lago kommt auch in den eigenen Reihen nicht gut an. Sein früherer Vizepräsident Mike Pence fordert gar eine Entschuldigung von Donald Trump.

Der einst als treuer Stellvertreter von US-Präsident Donald Trump bekannte Republikaner Mike Pence hat seinen früheren Chef für ein Abendessen mit Rapper Kanye West kritisiert. Trumps Dinner, bei dem auch der rechtsextreme Nationalist Nick Fuentes dabei war, verlange nach einer öffentlichen Entschuldigung, sagte Pence am Montag dem Sender NewsNation. «Ich denke, der Präsident hat ein äußerst schlechtes Urteilsvermögen bewiesen, als er diesen Personen einen Platz am Tisch einräumte.» Sowohl Fuentes als auch West, der sich mittlerweile Ye nennt, sind bekannt dafür, Verschwörungstheorien und antisemitische Parolen zu verbreiten.

Das Weiße Haus hat den früheren Präsidenten Donald Trump dafür verurteilt, dass er sich in seinem Anwesen in Florida mit einem bekannten weißen Rassisten und dem wegen antisemitischer Äußerungen massiv kritisierten Rapper Kanye West getroffen hat. «Intoleranz, Hass und Antisemitismus haben in Amerika absolut keinen Platz – auch nicht in Mar-a-Lago», sagte der stellvertretende Pressesprecher des Weißen Hauses, Andrews Bates, am Samstag dem Fernsehsender CNN. Die Leugnung des Holocaust sei «widerwärtig und gefährlich» und müsse «entschieden verurteilt werden».