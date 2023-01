Geheime Dokumente : Trump reagiert – «wann wird das FBI die Häuser von Joe Biden durchsuchen?»

Besonders brisant: Das Justizministerium ermittelt bereits seit Monaten zur Aufbewahrung von rund 300 geheimen Dokumenten, die im Anwesen Trumps in Florida sichergestellt wurden.

Donald Trump meldet sich über den aktuellen Vorfall zu Wort. «Wann wird das FBI die vielen Häuser von Joe Biden durchsuchen, vielleicht sogar das Weiße Haus?», fragte er am Montag auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social.

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat sich zu dem Fund potenzieller Geheimdokumente in Büroräumen des früheren Instituts seines Nachfolgers Joe Biden geäußert. Auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social fragte Trump am Montag: «Wann wird das FBI die vielen Häuser von Joe Biden durchsuchen, vielleicht sogar das Weisse Haus?»

Die US-Regierung hatte zuvor bekannt gegeben, dass das Justizministerium potenziell als vertraulich oder geheim eingestufte Unterlagen aus der Zeit von Präsident Joe Biden als Vizepräsident prüft , die in Washingtoner Büroräumen des Biden Centers gefunden wurden. Die Enthüllung könnte Biden Kopfschmerzen bereiten, nun, da die Republikaner die Kontrolle des Repräsentantenhauses übernommen haben und versprochen haben, eine Vielzahl von Untersuchungen die Arbeit der Regierung betreffend einzuleiten.

Justizministerium ermittelt bereits gegen Trump

Der Fall könnte auch Überlegungen des Justizministeriums verkomplizieren, ob mit der Aufbewahrung von Regierungsdokumenten Anklage gegen Donald Trump erhoben werden sollte, der bei der Wahl 2024 erneut für das Präsidentenamt kandidieren will. Das Justizministerium ermittelt seit Monaten zur Aufbewahrung von etwa 300 als vertraulich oder geheim eingestuften Dokumenten, die im Anwesen Trumps in Florida sichergestellt wurden. FBI-Agenten hatten dort im August einen Durchsuchungsbefehl vollstreckt.

Die ursprünglich als Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement bekannte Denkfabrik ist mit der University of Pennsylvania verbunden und führt ihre Arbeit unabhängig von der Regierung unter US-Präsident Biden weiter.