«N-Wort» : Trump sorgt bei Fernsehauftritt für Aufsehen

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump war Gast im Sender Fox Business. Dabei sprach er auch über den Ukraine-Krieg – und sorgte für Aufsehen.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump war am Montag Gast im Sender Fox Business und sorgte für Aufsehen.

Der Ex-Präsident ist der Meinung, dass die USA in puncto Atomwaffen im Vergleich zu Russland überlegen sind. «Wir haben die größte Atom-U-Boot-Flotte der Welt», betonte er und forderte zugleich, derlei Streitkräfte vor die russische Küste zu entsenden.

Putin und das «N-Wort»

Der russische Präsident Wladimir Putin betone zwar immer wieder, dass Russland eine Atommacht sei, aber: «Wir sind eine größere Atommacht», sagte Trump am Montag im Sender Fox Business. Putin habe in Gesprächen «ständig das N-Wort benutzt (...), das Nuklear-Wort», so der Ex-Präsident.