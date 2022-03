Start nächste Woche : Trump will Millionen Ausländer ausweisen

Auf Twitter kündigt Donald Trump die Massenausweisung von «illegalen Ausländern» an. Die Einwanderungsbehörde soll bereits nächste Woche damit beginnen.

US-Präsident Donald Trump hat die Massenausweisung von illegalen Einwanderern angekündigt. Auf Twitter schrieb Trump am Montag, dass die Einwanderungsbehörde ICE in der kommenden Woche damit beginnen werde, «Millionen von illegalen Ausländern, die unerlaubterweise ihren Weg in die Vereinigten Staaten gefunden haben, zurückzubringen. «Sie werden so schnell zurückgeschickt, wie sie gekommen sind», heißt es in dem Tweet.