Medienbericht : Trump will Wahlparty mit 400 Gästen veranstalten

Im September hatten sich unzählige Menschen bei einer Veranstaltung im Weißen Haus mit Covid-19 angesteckt. Jetzt will US-Präsident Trump laut einem Medienbericht wieder zur Party einladen.

Mitarbeiter von US-Präsident Donald Trump wollen für die Wahlnacht laut einem Bericht der New York Times etwa 400 Leute zu einer Party ins Weiße Haus einladen. Ursprünglich war die Zusammenkunft in Trumps Hotel auf der Pennsylvania Avenue geplant. Das Event soll wegen der Coronavirus-Einschränkungen in der Hauptstadt, die bei Veranstaltungen in Räumen ein Limit von 50 Personen setzen, nun aber im Ostflügel des Weißen Hauses stattfinden. Die Zeitung berief sich am Sonntag auf anonyme Quellen.