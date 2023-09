«Trump World Tower»: Warum Luxemburg für ein New Yorker Apartment 15.500 Dollar Miete zahlt

Der «Trump World Tower» liegt an der First Avenue in New York. afp

In einer parlamentarischen Anfrage hatte sich der Abgeordnete der Piraten Sven Clement bei Außenminister Jean Asselborn (LSAP) erkundigt, warum der luxemburgische Staat im «Trump World Tower» in New York eine Wohnung angemietet habe. In seiner Antwort erklärte Letzterer nun, dass in der «Maison du Luxembourg», in der unter anderem die Ständige Vertretung Luxemburgs bei den Vereinten Nationen untergebracht ist, seit November 2021 umfangreiche Bauarbeiten stattfänden und man daher auf eine Mietwohnung habe ausweichen müssen. Diese Arbeiten würden laut Asselborn normalerweise bis Ende 2023 abgeschlossen sein.

Gegenüber Sven Clement stellte der Außenminister klar, dass sich die vom Staat angemietete Immobilie im «Trump World Tower» in der First Avenue befinde – nicht zu verwechseln mit dem in der Fifth Avenue gelegenen «Trump Tower». Von August 2021 bis Mai 2023 seien dem Großherzogtum durch diese Wohnung monatliche Mietkosten in Höhe von 13.500 US-Dollar entstanden. Im Juni dieses Jahres sei die Miete dann erhöht worden. Seitdem zahle Luxemburg 15.500 US-Dollar pro Monat für das Apartment.

In der «Maison du Luxembourg» in New York finden seit November 2021 Bauarbeiten statt. Wikipedia

«Das Gebäude wurde wegen seines guten Preis-Leistungs-Verhältnisses ausgewählt», fügte der Minister hinzu. Und auch wegen seiner Lage: Es liegt direkt gegenüber dem Sitz der Vereinten Nationen. Doch im Gegensatz zum Trump Tower in der Fifth Avenue gehöre dieses Gebäude nicht Donald Trump. «Weder er selbst noch Mitglieder seiner Familie wohnen dort», so Asselborn.