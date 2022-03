USA : Trumps alternative Plattform ist fast startklar

Die Konzerne Twitter und Facebook hatten den ehemaligen US-Präsidenten auf ihren Plattformen gesperrt. Die von Trump angekündigte eigene Plattform soll schrittweise starten.

Sie soll all denen Platz bieten, deren Stimme, laut dem ehemaligen republikanischen Kongressabgeordneten Devin Nunes, ‹gecancelt› wurde.

Der Medienkonzern des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump will seine lange versprochene Internetplattform ab dieser Woche schrittweise starten. «Diese Woche werden wir damit beginnen, die App im Apple App Store zu veröffentlichen», sagte der Chef der Trump Media and Technology Group (TMTG), der ehemalige republikanische Kongressabgeordnete Devin Nunes, am Sonntag (Ortszeit) im konservativen US-Sender Fox News.