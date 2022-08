Gedenken an Prager Frühling : Tschechien und Slowakei erinnern an Sowjeteinmarsch 1968

Am Sonntag wurde an die Niederschlagung der Demokratiebewegung erinnert. Der tschechische Premier zog Parallelen zum Ukraine-Krieg.

Das Thema Freiheit sei heute so aktuell, wie damals, sagt der tschechische Ministerpräsident: Panzer in Prag am August 1968.

In Tschechien und der Slowakei ist am Sonntag an den Einmarsch der Warschauer-Pakt-Staaten in die damalige CSSR vom 21. August 1968 erinnert worden. Mit der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung Prager Frühling endete damals die Hoffnung auf einen Sozialismus mit einem menschlichen Antlitz.