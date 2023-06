Nach Gemeindewahlen : Tschüss Regierung! – Corinne Cahen bestätigt Rücktritt

LUXEMBURG – Nachdem sie bei den Wahlen am Sonntag in der Hauptstadt gewählt wurde, wird die Familienministerin ihr Amt in der Regierung niederlegen. Das bestätigte Corinne Cahen am Montag gegenüber L'essentiel.