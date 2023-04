USA: Tucker Carlson und Fox News gehen per sofort getrennte Wege

Fox News hat sich von seinem beliebten und gleichzeitig hoch umstrittenen Moderator Tucker Carlson getrennt. Dieser sei am vergangenen Freitag zum letzten Mal auf Sendung gegangen, teilte der US-Nachrichtensender am Montag mit. Man habe sich mit Carlson geeinigt, getrennte Wege zu gehen, hieß es in einer Mitteilung. «Wir danken Ihm für seinen Dienst für den Sender als Moderator und davor als Mitarbeiter.» Einen konkreten Grund nannte Fox News nicht.

Tucker Carlson Name tauchte zuletzt auch im Zusammenhang mit einer Klage des Wahlcomputer-Herstellers Dominion auf. Fox News willigte vergangene Woche ein, dem Unternehmen in einem Vergleich fast 787,5 Millionen Dollar zu zahlen, um einem Verleumdungsprozess zu entgehen. Unter anderem schrieb Carlson in Nachrichten, die durch die Klage öffentlich wurden, er hasse Trump. Erst vor wenigen Wochen nutzte Carlson aber eine komplette Show für ein Interview mit dem Ex-Präsidenten, der auch 2024 wieder für die Republikaner ins Rennen um das Weiße Haus gehen will.