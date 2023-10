Türkei: Angreifer nach Terroranschlag in Ankara getötet

In der türkischen Hauptstadt Ankara in der Nähe des Parlamentsgebäudes hat es nach Ministerangaben einen Selbstmordanschlag gegeben. Innenminister Ali Yerlikaya schrieb auf der Plattform X von einem Bombenanschlag in der Nähe des Ministeriums. Bei einem anschließenden Schusswechsel seien zwei Polizisten leicht verletzt worden.