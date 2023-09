Türkei: Rettung für den festsitzenden Höhlenforscher ist in Sicht

via REUTERS

Mark Dickey (links) mit einem Helfer in der Morca-Höhle. 150 Menschen sind derzeit an seiner Rettung beteiligt.

Die Rettung des erkrankten Forschers Mark Dickey aus der dritttiefsten Höhle der Türkei steht unmittelbar bevor. Man rechne damit, dass er schon am Dienstag ans Tageslicht gebracht werden könne, sagte Bülent Genc, Chef des türkischen Verbandes der Höhlenforscher der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Damit könnte der 40-Jährige schon nach etwas mehr als einer Woche aus der Morca-Höhle in der Südtürkei befreit werden. Zuvor hatte der Verband damit gerechnet, dass die Rettung fast zwei Wochen dauern könnte.