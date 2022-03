Drei Inseln überflogen : Türkische Kampfjets dringen in griechischen Luftraum ein

Eigentlich wollen die Türkei und Griechenland ihre stark belastete Beziehung verbessern. Ein neuer Zwischenfall sorgt nun aber für Verstimmung zwischen den beiden Nato-Mitgliedern.

Türkische Kampfjets des Typs F-16 haben am Mittwoch drei bewohnte griechische Inseln in der östlichen Ägäis überflogen. Wie der griechische Generalstab mitteilte, überflogen die Jets die Inseln Inousses, Arki und Lipsi in einer Höhe von rund 6000 Metern. Griechische Kampfbomber hätten die türkischen Jets abgefangen, hieß es in einem Bericht des Staatssenders ERT.