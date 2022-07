Borussia Dortmund: Tumor ist bösartig – BVB-Star Haller muss Chemotherapie machen

Haller wechselte erst in diesem Sommer von Ajax Amsterdam, wo er in 65 Pflichtspielen 47 Tore und 16 Assists erzielt hatte.

Die Tumorerkrankung bei Borussia Dortmunds Neuzugang Sébastien Haller hat sich als bösartig erwiesen. Dies teilte der BVB am Samstag mit. Für den 28-Jährigen ist damit eine Chemotherapie notwendig. Die Heilungschancen für den Stürmerstar stehen laut Sportdirektor Sebastian Kehl «sehr gut». Haller, den die Dortmunder für über 30 Millionen Euro von Ajax Amsterdam als Ersatz für den zu Manchester City gewechselten Erling Haaland verpflichtet hatten, wird nun monatelang fehlen.

Haller klagte während des Trainingslagers in Bad Ragaz Mitte Juli über Unwohlsein. Dann die Schock-Diagnose: Beim 28-jährigen Ivorer wurde ein Hodentumor entdeckt. Der ganze Verein, darunter auch die Nati-Stars Manuel Akanji und Gregor Kobel, standen unter Schock. «Innerhalb von 24 Stunden wurde sein Leben komplett auf den Kopf gestellt», sagte der BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke nach der Diagnose.

«Bestmögliche Behandlung für Sébastien»

«Sébastien wird nun die bestmögliche Behandlung erfahren», sagte Sportdirektor Sebastian Kehl am Samstag, nachdem man am Freitag einen ungefährdeten 3:0-Sieg bei 1860 München einfuhr im DFB-Pokal. «Wir wünschen ihm und seiner Familie viel Kraft und Optimismus und sind in dieser schwierigen Zeit mit unseren Gedanken bei ihm.»