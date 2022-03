Mord, Proteste, Auflösung : Tunesien erneut auf dem Weg ins Chaos

In Tunesien hat sich die Situation nach der gestrigen Auflösung der Regierung verschärft. Die regierende islamistische Ennahda-Partei ist ihrem Ministerpräsidenten in den Rücken gefallen.

Die Ermordung des Oppositionspolitikers Chokri Belaïd hat in Tunesien eine schwere Regierungskrise ausgelöst. Die regierende islamistische Ennahda-Partei fiel am Donnerstag Ministerpräsident Hamadi Jebali in den Rücken - ihrem eigenen Mann.

Die Ennahda wies Jebalis Vorstoss zur Auflösung der Regierung und der Bildung eines Expertenkabinetts am Donnerstag zurück. «Der Ministerpräsident hat die Partei nicht nach ihrer Meinung gefragt», sagte der Vize-Präsident der Ennahda, Abdelhamid Jelassi. Tunesien brauche eine Regierung, in der auch Politiker säßen.

Jebali, der selbst der Ennahda angehört, hatte am Vorabend die Bildung einer neuen Regierung mit parteilosen Experten vorgeschlagen. Die Opposition und die tunesische Zivilgesellschaft hatten die Ankündigung des Regierungschefs begrüsst.

Unruhen dauern an

Auf der Strasse wuchs am Donnerstag der Druck auf die Regierung weiter. Hunderte Menschen zogen in Tunis durch die schwer gesicherte Habib-Bourguiba-Allee und riefen: «Das Volk will den Sturz des Regimes».

Zwischen Demonstranten und Polizisten kam es zu Zusammenstössen, als die Menge sich dem Innenministerium näherte. Die Polizisten setzten Tränengas ein und gingen teilweise mit Schlagstöcken gegen die Demonstranten vor. In der zentralen Stadt Gafsa kam es vor dem Sitz der Provinzregierung ebenfalls zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, als ein Molotow-Cocktail auf Polizisten geschleudert wurde.

Organisiert wurden die Protestmärsche von der politisch links stehenden Volksfront, der Belaïds Bewegung der Demokratischen Patrioten angehört. Nach seiner Ermordung hatten landesweit Proteste und teils heftige Krawalle eingesetzt.

Generalstreik angekündigt

Ein Ende der Unruhen ist derzeit nicht in Sicht: Die grösste tunesische Gewerkschaft UGTT rief für (morgen) Freitag, wenn Belaïd beigesetzt werden soll, zu einem Generalstreik auf. Bereits am Donnerstag waren Anwälte und Richter aus Solidarität mit Belaïd landesweit in den Ausstand getreten.

Der 48-Jährige war am Mittwoch vor seinem Haus erschossen worden. Seine Familie und Teile der Opposition machten die Ennahda-Partei dafür verantwortlich; diese wies jegliche Verantwortung zurück. Der Anwalt und Menschenrechtsaktivist Belaïd war ein scharfer Kritiker der Ennahda. Er warf der Regierung vor, eine Marionette der Führung des Golfstaats Katar zu sein.

Obwohl Belaïd nur wenige Anhänger hatte, sprach seine scharfe Kritik an der Ennahda vielen Tunesiern aus dem Herzen. Sie befürchten, dass die radikalen Islamisten die Freiheiten beschneiden, die sie sich mit der ersten Revolution des Arabischen Frühlings erkämpft hatten.

Gefahr für politischen Wandel

Zahlreiche Staaten, darunter auch die Schweiz, haben die Tunesier zur Ruhe und Fortsetzung des Demokratisierungsprozesses aufgerufen. «Die wachsende Zahl an politischen Gewalttaten durch extremistische Gruppen ist eine Gefahr für den politischen Wandel», schrieben die EU-Aussenbeauftragte Catherine Ashton und EU-Erweiterungskommissar Stefan Füle in einer in Brüssel verbreiteten Erklärung.

In Tunesien schwelt schon länger grosse Unzufriedenheit - nicht nur über das Ausmass des Einflusses der Islamisten, sondern auch darüber, dass sich die Lebensverhältnisse noch immer nicht verbessert haben.