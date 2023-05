Luxemburg: Tuning-Treffen rauben Conterns Anwohnern Nerven und Schlaf

Angebrachte Bodenschwellen, wie an einem anderen Tuning-Hotspot in Kockelscheuer, hätte in der Gemeinde Contern nur wenig weitergeholfen. «Wir haben Angst, dass es zu folgenschweren Unfällen kommt», so die Bürgermeisterin. Von Tuning-Organisatoren habe sie schon eine Anfrage erhalten, um einen Ort in der Gemeinde für solche Treffern nutzen zu dürfen. «Wir haben keinen Platz für so etwas», merkt Marion Zovilé-Braquet an. Bei ihren Bemühungen konzentriere sie sich vielmehr darauf, solche Treffen einzudämmen, und hofft auf Hilfe von den Behörden. Die verweisen allerdings darauf, dass in der Gegend wenig polizeiliche Kapazitäten verfügbar seien.