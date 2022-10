Nach Erdrutsch : Tunnel Schieburg soll ab dem 11. Dezember wieder geöffnet werden

KAUTENBACH – Transportminister Bausch zieht am Mittwoch seine am Dienstag getätigte Aussage zur Wiedereröffnung des Bahntunnels zurück. Dieser wird voraussichtlich ab dem 11. Dezember wieder befahrbar sein.

Am Dienstagabend hat der Transportminister François Bausch in einer Fragerunde der Abgeordnetenkammer kommuniziert, er sehe keinen Grund, warum der Bahntunnel Schieburg am 11. Dezember wieder befahrbar sein sollte. Dies widerspreche jedoch dem bisherigen Plan. Am Mittwoch berichtigte Bausch seine Aussage, er habe sich am Vorabend «missverständlich» ausgedrückt. Der 11. Dezember sei als offizieller Stichtag für die Wiedereröffnung des Tunnels angesetzt.