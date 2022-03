Polizist erzählt : Tupacs letzte Worte waren «Fuck you»

Seinen Hass gegen die Staatsgewalt lebte er bis zum letzten Atemzug. Der Polizist, der noch mit dem verwundeten Tupac sprach, erinnert sich an das Ende der Rap-Legende.

7. September 1996: Tupac Shakur wird nach dem Boxkampf Mike Tyson gegen Bruce Seldon in seinem Wagen angeschossen. Vier Projektile durchschlagen die Reifen, fünf die Beifahrertür und drei Kugeln zerschlagen die Fensterscheiben. Tupac wird unter anderem in die Brust getroffen. Kurz darauf verliert der Rapper das Bewusstssein und wacht nie wieder auf. Am 13. September erliegt er den Verletzungen schließlich.

«'Fuck You' – dann wurde er ohnmächtig»

Tupac sei noch bei Bewusstsein gewesen, als Caroll den Tatort erreichte. «Er sah mich an und holte Luft, um etwas zu sagen», erinnert sich Caroll. «Ich dachte, er würde tatsächlich mit uns kooperieren. Aber dann kamen nur die Worte 'Fuck you' raus.» Selbst in seinen letzten Sekunden hielt sich der Rapper also an den Straßen-Grundsatz «Don't snitch» (Verpetze niemanden) und beleidigte den Polizisten lieber, statt seinen Mörder zu verraten. «Danach fing er an zu gurgeln und wurde ohnmächtig», erzählt Caroll.