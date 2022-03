Australian Open : Turbo-Federer macht Schweizer Duell perfekt

Roger Federer lässt Mischa Zverev beim 6:1, 7:5, 6:2 keine Chance und qualifiziert sich in Melbourne für das Halbfinale. Dort wartet Stan Wawrinka.

Alles war angerichtet für das zweite rein schweizerische Grand-Slam-Halbfinale nach der US Open 2015 – und Roger Federer ließ sich nicht zweimal bitten. Er legte gegen den Murray-Bezwinger Mischa Zverev los wie die Feuerwehr und gewann gleich die ersten fünf Spiele. Bereits die letzte Begegnung mit dem 29-jährigen Linkshänder in Halle hatte der vierfache Australian-Open-Champion 6:0, 6:0 gewonnen. In dem Stil ging es zwar nicht weiter, doch ernsthaft in Rücklage geriet der Schweizer nie.