Energieminister : Turmes und EU-Kollegen beraten in Luxemburg über Vorschläge zur Energiekrise

LUXEMBURG – Wie kann die EU bessere Preise aushandeln und extreme Preisspitzen im Gashandel vermeiden? Darüber beraten die zuständigen Minister am Dienstag.

Energieminister Claude Turmes (L) mit der französischen Ministerin für die Energiewende, Agnes Pannier-Runacher (R), bei einem Treffen in Brüssel Ende September.

Die für Energie zuständigen Minister der EU-Staaten beraten an diesem Dienstag in Luxemburg über die jüngsten Vorschläge der EU-Kommission zur Senkung der hohen Gaspreise. Konkret geht es darum, dass zumindest ein Teil der Gasnachfrage in der EU gebündelt werden soll, um bessere Preise auszuhandeln und das Risiko zu verringern, dass sich die Mitgliedstaaten auf dem Weltmarkt gegenseitig überbieten. Zudem liegt die Idee auf dem Tisch, einen Korrekturmechanismus zu schaffen, der extreme Preisspitzen im Gashandel verhindern könnte.