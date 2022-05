Verletzung : Turner Nguyen – Vielleicht «mein letzter internationaler Wettkampf»

Turn-Ass Marcel Nguyen denkt vor den European Championships im August in München über sein Karriereende nach. «Es könnte durchaus sein, dass es mein letzter internationaler Wettkampf ist», sagte der 34-Jährige am Dienstag in München. Nguyen, der bei den Olympischen Spielen 2012 in London jeweils Silber im Mehrkampf und am Barren gewonnen hatte, hatte immer wieder mit langwierigen Verletzungen zu kämpfen.