Musik aus Luxemburg: Tuys stellen ihr zweites Album vor

Dazwischen gab es eine EP. Trotzdem fühlt es sich an wie ein langes Kapitel, das zu Ende geht. Wir haben die Platte während der Pandemie geschrieben, waren im August 2021 im Studio und haben ein Jahr lang an einem Kurzfilm gearbeitet. Wir können die Premiere kaum erwarten!

Die Reihenfolge, in der wir den Kurzfilm erzählen wollten, entsprach für uns nicht der gleichen Logik wie die Dynamik des Zuhörens. Es gibt die musikalische Geschichte, die wir erzählen wollen, und wie sie in Bildern erzählt werden kann. Die Platte startet mit dem Intro «Tilte Sequence» und «Open Ears on a Straitjacket Party».

Nächste Woche startet eure Tour.

Ja, wir freuen uns darauf, wir sind wirklich sehr gespannt. Unsere Live-Auftritte haben sich verändert. Das hat sich völlig natürlich ergeben, nachdem im Dezember 2020 unser neuer Schlagzeuger dazugekommen ist. Wir werden fünf Konzerte in Deutschland spielen, eines in Österreich und natürlich bei den Sommerfestivals in Luxemburg, unter anderem beim Francofolies in Esch.