TV-Job nach Rücktritt : Brady verdient als TV-Experte mehr als in seiner ganzen Karriere

Die noch aktive Football-Legende Tom Brady hat nach seinem Rücktritt doch noch eine Saison in der NFL dran gehängt. Danach möchte er mit seiner TV-Karriere durchstarten – für ein sattes Gehalt.

Tom Brady besuchte vergangenes Wochenende den F1-GP in Miami. Hier posiert er in der Mercedes-Box.

Superstar Tom Brady wird nach Abschluss seiner American-Football-Karriere TV-Experte beim Fernsehsender Fox Sports. Wie das in Los Angeles ansässige Medienunternehmen am Dienstag mitteilte, soll der Quarterback der Tampa Bay Buccaneers das Team als Chef-Analytiker verstärken. «Wir freuen uns, dass wir bekannt geben können, dass der siebenmalige Superbowl-Gewinner Tom Brady unmittelbar nach seiner aktiven Karriere als leitender Analyst zu uns bei Fox Sports stoßen wird», schreibt der Sender.

Fox Sports lässt sich die Dienste Tom Bradys einiges Kosten. So soll der Ehemann von Supermodel Gisele Bündchen in zehn Jahren unglaubliche 350 Millionen Euro verdienen. Damit würde der 44-Jährige mehr verdienen als in seiner gesamten aktiven Karriere als Football-Spieler, in der er am Ende geschätzte 300 Millionen Euro verdient haben wird.