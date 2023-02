Mit 79 Jahren : TV-Jugendrichterin Ruth Herz ist gestorben

Ruth Herz ist tot. Die als TV-Jugendrichterin bekannt gewordene Juristin sei bereits am 2. Februar im Alter von 79 Jahren gestorben, teilte ein Sprecher des Fernsehsenders RTL am Freitag mit und berief sich dabei auf das familiäre Umfeld von Herz. Die promovierte Rechtswissenschaftlerin hatte in der RTL-Gerichtssendung „Das Jugendgericht“ von 2001 bis 2005 sich selbst gespielt und fiktive Fälle jugendlicher Straftäter verhandelt.