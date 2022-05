«Schwanger?» : TV-Juror Llambi provoziert Victoria Swarovski

Schon wieder gerieten Joachim Llambi und Moderatorin Victoria Swarovski bei «Let's Dance» aneinander. Die Zuschauer sind empört.

«Let's Dance»-Juror Joachim Llambi ist bekannt für seine frechen Sprüche. Doch diesmal überschritt er eine Grenze. Aber der Reihe nach. Am Samstag zeigte RTL das große Halbfinale der Show. Diesmal mussten die Promis neben Quickstep, Contemporaty, Paso Doble, Rumba und Charleston auch einen «Impro Dance Even More Extreme» tanzen.