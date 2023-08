«Mein Lokal, dein Lokal»: TV-Show lässt Chris die Hände über dem Kopf zusammen schlagen

GREVENMACHER – Das Finale der Luxemburg-Runde der Gastro-Show «Mein Lokal, dein Lokal» steht an. Chris Juchemes aus dem «Savory» hat mit L'essentiel über seine Teilnahme gesprochen.

Eine spannende Woche voller kulinarischer Höhen und zwischenmenschlicher Tiefen. In Grevenmacher heißt der Chefkoch Chris Juchemes die Gäste am Freitag in seinem «Savory» willkommen. Eine Woche lang war der gebürtige Mösdorfer – doch mittlerweile «ein echter Miseler» – gemeinsam mit den anderen teilnehmenden Gastronomen und Gastronominnen unterwegs. Die Erfahrung sei eine Mischung aus Begeisterung und Anstrengung, verrät Chris.

Aber mal von vorne: Mit seiner Koch-Passion hat Chris in diversen Restaurants des Landes angefangen. Nach einem «verlängerten Praktikum» in der Schweiz, hatte ihn das Kochfieber endgültig gepackt. Für zweieinhalb Jahre führte er das Restaurant Saison'Art in der Fußgängerzone der selbst ernannten Moselmetropole, jedoch laut eigenen Angaben «definitiv mit der falschen Partnerin».

Heute und damit auch schon seit zehn Jahren im «Savory» sieht alles anders aus: Mit der richtigen Frau und einem tollen Team an der Seite stürzt sich der Gastronom in das TV-Abenteuer. Ein teilweise mühsames Unterfangen mit langen Tagen und auch die Stimmung sei nicht immer die Beste gewesen. Dennoch hätten alle nach Drehschluss gemeinsam angestoßen, verrät Chris.

Doch wegen der Streitigkeiten unter einigen Kandidaten hätte er teilweise die Hände über dem Kopf zusammen schlagen müssen. Seine Fragen bezüglich des Verhaltens seiner Mitstreiter und Mitstreiterinnen habe er sich auch gestellt, doch stets mit einem Lächeln weiter gemacht. «Es ist Fernsehen und nicht alles so, wie es auf den Bildschirmen gezeigt wird», stellt der Chefkoch klar.