TV-Show: Zwei Saarländer wollen bei «Hochzeit auf den ersten Blick» heiraten

Bald geht es wieder los: Zwölf Singles werden bei «Hochzeit auf den ersten Blick» von Experten gematcht, treten vor den Traualtar und geben sich das Jawort, ohne sich je zuvor gesehen zu haben. Am Donnerstag hat Sat.1 die Kandidaten der zehnten Staffel vorgestellt – und auch zwei Heiratswillige aus der Großregion wagen das Experiment: Jochen aus dem saarländischen St. Wendel und Yasemin aus Völklingen.

Ob die beiden sogar ein Experten-Match sind? Immerhin wird Saarländern nachgesagt, dass sie früher oder später am liebsten wieder im Saarland wohnen wollen, da würde die räumliche Nähe ja schon mal passen. Laut Beschreibung des Senders wünschen sich zumindest beide Partner, die offen und ehrlich sind. Und auch das Alter der zwei befindet sich mit seinen 38 und ihren 31 Jahren in einer ähnlichen Range.

Jochen ist Polizeikommissar und entwickelt eigene Brettspiele. Außerdem spielt er Gitarre und Bass in einer Band. Seine Traumfrau sollte nach Senderangaben vertrauensvoll sein. Sachbearbeiterin Yasemin wird als echter Familienmensch beschrieben, der einen fürsorglichen Mann sucht. Optisch stellt sie ihn sich sportlich und gepflegt vor.

Möglicherweise finden sich die Matches der beiden aber auch unter den zehn weiteren Auserwählten, auch diese sind schon bekannt. Zwei sind für Jochen und Yasemin allerdings auf jeden Fall raus, denn in der ersten Folge werden Alexandra und Heiko – bestenfalls – zueinander «ja» sagen.

Marina B. ist in einer großen Familie aufgewaschen. Die 28-jährige medizinische Fachangestellte träumt davon, selbst eine zu gründen, vorzugsweise mit einem sportlichen, gebildeten, fürsorglichen und humorvollen Mann.

Auch wenn das Konzept von «Hochzeit auf den ersten Blick» abenteuerlich klingen mag: Neben den ein oder anderen Komplett-Fails sind in den vergangenen neun Staffeln auch durchaus bis heute andauernde Beziehungen entstanden. Die Jubiläumsstaffel startet am 18. September beim Streamingdienst Joyn, am 25. September bei Sat.1.