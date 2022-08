Frisch verliebt : TV-Star Claudia Obert (60) liebt einen 24-Jährigen

Vor mehreren Fotografen in Hamburg schmiegt sie sich an den selbstständigen Webdesigner und knutscht ihn ab. «Ich habe viel Spaß zurzeit mit ihm. Er heißt Max und ist nun mein neuer Privatsekretär. Ich bin entzückt und glücklich», so Obert in einem Statement gegenüber RTL. Der Altersunterschied stört sie nicht: «Jetzt sind die Männer halt deutlich jünger. Liebe kennt keine Altersgrenzen.» Im Gegenteil: Er tue ihr gut, sagt sie. Dank ihm habe sie «schon drei Kilo abgenommen».