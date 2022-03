Unsicherheit : TVA-Erhöhung beunruhigt die Autohändler

LUXEMBURG - Die Erhöhung der Mehrwertsteuer, die noch nicht genau festgelegt wurde, stellt die Autobranche vor Fragezeichen.

Noch sind nicht alle Eckpunkte der geplanten Mehrwertsteuer-Erhöhung (TVA) per 1. Januar 2015 bekannt. In der Autobranche sorgt sie allerdings schon jetzt für große Verunsicherung. «Die Unsicherheit wird immer größer. Wir können unseren Kunden leider keine 100-prozentigen Garantien für die Auslieferung der Neuwägen geben», sagt Alain Pétry, Berater in der «Association des distributeurs automobiles luxembourgeois» (ADAL).