MTV Movie Awards : «Twilight»-Vampire hängen Harry Potter ab

In der Nacht auf Montag wurden in Los Angeles die MTV Movie Awards 2011 verliehen. Gewinner des Abends war der dritte Teil der «Twilight»-Saga. Und Pattinson sagte das «F-Wort».

Wie schon im Vorjahr waren die Movie Awards des Musiksenders vom Duell «Twilight» gegen «Harry Potter» geprägt. Beide Verfilmungen stellten die meisten Nominierten in den einzelnen Kategorien und traten auch in der wichtigsten Kategorie «Best Movie» gegeneinander an.

Während Moderator Jason Sudeikis einen guten Job machte, zeichnete sich ab, dass die Vampire um Robert Pattinson die Zauberlehrlinge um Harry Potter abhängen würden. So hieß es am Schluss denn auch sage und schreibe fünf Mal «And the Winner is ... 'Twilight'». «Eclipse – Biss zum Abendrot» wurde nicht nur zum besten Film gekürt - Pattinson durfte sich auch über den Preis als «bester Schauspieler» freuen, Kristen Stewart bekam den Preis als «beste Schauspielerin».

Pattinson benutzt verpöntes F*-Wort

Weiter hatte auch Teenie-Schwarm Justin Bieber allen Grund zur Freude: Der Sänger konnte sich mit seinem Film «Never Say Never» in der Kategorie «Atemberaubendster Moment» gegen die Konkurrenz durchsetzen. Einen Preis abgestaubt hat zudem Reese Witherspoon: Die 34-Jährige wurde mit dem Generation Award ausgezeichnet.

In der Begründung hieß es, die Witherspoon bekomme den Ehrenpreis, weil sie mit all ihren Filmen das Publikum begeistern würde. Bei einer Rede zu Ehren Witherspoons verlor Pattinson für einen kurzen Moment die Contenance - und sagte das am amerikanischen TV sonst so verpönte «F-Wort».