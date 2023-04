Die «New York Times» schrieb am Donnerstag in einem Artikel, sie werde Twitter für die Überprüfung ihrer Firmenkonten nichts zahlen. Am Sonntagmorgen twitterte Musk, das Häkchen werde entfernt. Später postete er abschätzige Bemerkungen über die renommierte Zeitung, die in der Vergangenheit kritisch über Twitter und Mängel bei teilautomatisierten Fahrsystemen bei Tesla berichtet hat. Der Hersteller von E-Fahrzeugen gehört ebenfalls Musk.