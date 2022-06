Fake-Konten : Twitter gibt Elon Musks Auskunftsforderungen für Übernahme nach

Der Unternehmensvorstand von Twitter will einem Medienbericht zufolge den Auskunftsforderungen des Tech-Milliardärs Elon Musk nachkommen. Laut Twitter-Chef Parag Agrawal handelt es sich bei weniger als fünf Prozent der bei Twitter aktiven Konten um Bots.

Twitter scheint mit der Drohung, sich vom Verkauf zurückzuziehen, Erfolg zu haben – der Unternehmensvorstand des Kurznachrichtendienstes will die Fake-Konten freilegen.

Twitter werde Musk in Kürze ausführliche Daten liefern, die Aufschluss über die Anzahl falscher Konten in dem Kurznachrichtendienst liefern, berichtete die «Washington Post» am Mittwoch unter Verweis auf informierte Kreise. Musk hatte ein Kaufangebot von 44 Milliarden Dollar für Twitter abgegeben, zuletzt jedoch mit Rückzug des Angebots gedroht.