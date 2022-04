Einstieg in die Chefetage : Twitter holt Elon Musk in den Vorstand

Der Kurznachrichtendienst lässt Tesla-Chef Elon Musk im Vorstand einsitzen. Der Schritt erfolgt, nachdem Musk am Vortag als Großaktionär bei Twitter eingestiegen ist.

Tesla-Chef Elon Musk wird bei Twitter in den Vorstand berufen. Das hat der Kurznachrichtendienst angekündigt. Erst am Montag wurde bekannt, dass Musk als Großaktionär bei Twitter eingestiegen ist.

In einem Tweet bestätigt Twitter-CEO Parag Agrawal die Ernennung von Musk in den Vorstand. Agrawal nennt Musk «sowohl einen leidenschaftlichen Gläubigen als auch einen intensiven Kritiker des Dienstes». Das sei genau das, was man brauche. Musk werde «unserem Vorstand großen Wert bringen», so der CEO.