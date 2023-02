Ab 9. Februar : Twitter macht kostenlosen Zugang zu Schnittstellen dicht

Der Online-Dienst will ab kommender Woche nur noch einen kostenpflichtigen Zugang zu seinen Schnittstellen anbieten.

Gratisdiensten, die für ihre Funktionen auf Twitter zurückgreifen, droht der Verlust ihrer Existenzgrundlage. Der Online-Dienst will vom 9. Februar an nur noch einen kostenpflichtigen Zugang zu seinen Schnittstellen anbieten. Seit jeher konnten Entwickler zumindest eingeschränkt ohne Bezahlung darauf zugreifen, während eine tiefere Integration Geld kostete.

Twitter machte in Tweets am Donnerstag zunächst keine Angaben zum künftigen Preismodell, sondern stellte lediglich weitere Informationen für die kommende Woche in Aussicht.