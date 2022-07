Übernahme-Nachspiel : Twitter mit Umsatzrückgang und hohem Verlust

Im vergangenen Quartal sah es erst so aus, als würde Elon Musk Twitter kaufen – und dann wurde klar, dass er aus dem Deal raus will. Die Unsicherheit sei am Geschäft nicht spurlos vorbeigegangen, betont der Kurznachrichtendienst.