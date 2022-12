Social Media : Twitter sperrt Konten von Journalisten, die über Elon Musk berichtet haben

Zum Schutz der Familie

Mehrere der Reporter, deren Nutzerkonten am Donnerstagabend (Ortszeit) zunächst gesperrt wurden, hatten über diese neue Richtlinie und Musks Begründung dafür berichtet. Dies beinhaltete Vorwürfe Musks über einen Stalking-Zwischenfall, der am Dienstagabend in Los Angeles seine Familie betraf.

«Für Journalisten gelten dieselben Doxxing-Regeln wie für alle anderen», twitterte Musk am späten Donnerstagabend (Ortszeit). Später schob er nach: «Mich den ganzen Tag lang zu kritisieren, ist total in Ordnung, aber meinen Echtzeit-Standort zu doxxen und meine Familie zu gefährden ist es nicht.» Später startete er eine Umfrage, wann die Profile entsperrt werden sollen. «Doxxing» bezeichnet die Online-Veröffentlichung der Identität einer Person, von deren Adresse oder anderen persönlichen Details.

Das Bildschirmfoto zeigte eine Mitteilung der Polizei in Los Angeles, die früher am Donnerstag an verschiedene Medien verschickt worden war, darunter auch die Nachrichtenagentur AP. Darin ging es um den Umstand, dass die Polizei wegen des mutmaßlichen Stalking-Zwischenfalls in Kontakt mit Vertretern Musks stehe, aber noch kein Verbrechensbericht ergangen sei.