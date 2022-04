Seit Übernahme-Versuch : Twitter verzeichnet deutlichen Nutzer-Zuwachs

Der Nachrichtendienst räumt ein, dass 2019 überhöhte Nutzerzahlen gemeldet wurden. Wegen des laufenden Übernahme-Versuchs verzichtet Twitter auf Prognosen und kassiert auch alle bisherigen Zielmarken ein.

Twitter hat vor der Übernahme-Attacke von Tech-Milliardär Elon Musk den stärksten Zuwachs bei der Nutzerzahl seit Jahren verzeichnet. Der Online-Dienst kam im ersten Quartal auf 229 Millionen täglich aktive Nutzer, die in hauseigenen Apps oder der Web-Version Werbung zu sehen bekommen. Das war ein Plus von gut 14 Millionen binnen drei Monaten, wie aus am Donnerstag veröffentlichten Zahlen hervorging.