Saarländischer Ministerpräsident : Twitter-Video von Hans zu Spritpreisen sorgt für Kritik und Spott

SAARBRÜCKEN – Der CDU-Regierungschef ärgert sich über die aktuellen Energiekosten und fordert eine «Spritpreisbremse». Sein auf sozialen Medien geteiltes Video zum Thema kommt allerdings nicht so gut an.

Kritisiert wurde Hans auch dafür, dass er in einer Passage von Geringverdienern und «fleißigen Leuten» sprach. «Das trifft jetzt nicht nur Geringverdiener, sondern das trifft wirklich die vielen fleißigen Leute, die tanken müssen, die ihre Dieselfahrzeuge tanken, die zur Arbeit fahren, die die Kinder zum Sport bringen», sagte Hans in dem Video und erntete dafür viel Gegenwind in den Kommentarspalten. Im Saarland wird am 27. März ein neuer Landtag gewählt, was Grundlage für Scherze zum Video auch vonseiten des Satirikers Jan Böhmermann wurde, der ihn auf Twitter auch als «deutsche Zelensky» betitelte.