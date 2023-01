Messenger : Twitter will Verbot politischer Werbung aufheben

Der Kurzmitteilungsdienst Twitter will nach eigenen Angaben sein 2019 verhängtes Verbot politischer Werbung auf der Social-Media-Plattform aufheben. «Wir lockern unsere Werberichtlinien für sachbezogene Anzeigen in den USA», teilte das Unternehmen am Dienstagabend (Ortszeit) mit. «Wir planen zudem, politische Werbung in den kommenden Wochen zu erlauben.»