Kannibalismus : «Typische Hirngespinste von Europäern»

Der in der Südsee vermisste deutsche Segler ist offensichtlich tot. Allerdings wurde er nach Ansicht der Behörden nicht von Kannibalen gefressen. Derartige Berichte seien absurd.

Stefan R. war am Sonntag vor einer Woche auf Nuku Hiva mit dem einheimischen Jäger Henri H. zu einer Tour aufgebrochen. Seine 37-jährige Freundin Heike D. kam nicht mit. Nach einiger Zeit kehrte der Jäger allein zurück und berichtete, Stefan R. sei verletzt und brauche dringend Hilfe. Als sie sich mit ihm auf den Weg gemacht habe, sei sie von Henri H. mit einer Waffe bedroht, sexuell belästigt und an einen Baum gebunden worden, erzählte die Freundin später. Schliesslich habe sie sich selbst befreit und die Behörden alarmiert.

Diese fanden bei einer frischen Feuerstelle Knochenreste, Zähne und Kleidung. Vieles deutete darauf hin, dass es sich um die Überreste des verschwundenen Seglers handelte, vor allem die Zahnelemente. Eine DNA-Probe wurde nach Frankreich geschickt, sie hat nun offensichtlich Klarheit gebracht. Gleichzeitig befeuerte der Fund die Phantasien: War Stefan R. Opfer von Kannibalismus geworden? Derartige Praktiken waren in Polynesien einst gang und gäbe. Schnell fanden sich in den internationalen Medien entsprechende Schlagzeilen.

In Französisch-Polynesien sorgten diese Berichte für Unmut. Der zuständige Staatsanwalt José Thorel bezeichnete sie als «absurd». Es gebe keine Hinweise auf Kannibalismus, sagte er in Papeete, der Hauptstadt des französischen Überseegebiets. Die in Polynesien lebende Anthropologin Marie-Noëlle Ottino-Garanger sprach von «typischen Hirngespinsten mancher Europäer». Diese seien eine Beleidigung für die lokale Bevölkerung. Auf den Marquesas-Inseln, zu denen Nuku Hiva gehört, gebe es seit dem Ende des 19. Jahrhunderts keine Menschenopfer mehr.